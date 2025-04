TIVOLI – Ciak si gira, Claudio Bisio è “Uno sbirro in Appennino”

Tivoli ancora una volta location per produzioni cinematografiche.

Oggi, mercoledì 16 aprile, a Tivoli Terme grazie anche alla “Tibur Film Commission” è arrivato l’attore Claudio Bisio per le riprese di “Uno sbirro in Appennino”, una nuova serie tv prodotta da Picomedia per Rai Uno, diretta dal regista Renato de Maria.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi insieme all’attore Claudio Bisio

Claudio Bisio ha girato alcune scene al Grand Hotel Duca d’Este e nelle strade limitrofe nei panni del Commissario Benassi.

Durante la giornata l’attore ha ricevuto il benvenuto a Tivoli da parte del sindaco Marco Innocenzi.

“Oggi ho avuto il piacere di incontrarlo a margine delle riprese del suo nuovo film – ha detto il sindaco in un comunicato stampa – Dopo averne apprezzato al cinema e alla TV la sua grande preparazione attoriale, ho anche avuto modo di conoscere il suo divertentissimo lato umano.

Tivoli si conferma un polo attrattore per le grandi produzioni nazionali ed internazionali. Tante sono state le riprese nella nostra Città in questo ultimo anno, sintomo di quanto il nostro sia un patrimonio conosciuto e invidiato in tutto il mondo”.