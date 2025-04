Serie D, il Guidonia sbanca Pozzuoli: la Lega Pro è a un passo!

Il Guidonia Montecelio 1937 FC continua a scrivere la sua favola calcistica.

Oggi pomeriggio, giovedì 17 aprile, nella terzultima giornata del campionato di Serie D, i rossoblù hanno espugnato con autorità il campo della Flegrea Puteolana, imponendosi con un netto 4-0 che li proietta ancora più in alto in classifica, ora a quota 65 punti.

Una vittoria pesante, per il risultato e per la classifica: la Gelbison, diretta inseguitrice, cade per 2-1 in casa dell’Atletico Lodigiani, consentendo al Guidonia di allungare a +5, con sole due giornate da disputare. La promozione in Lega Pro (ex Serie C) ora non è più un sogno, ma una concreta possibilità.

Il protagonista assoluto del pomeriggio campano è stato ancora una volta Calì, autore di una doppietta che lo porta in testa alla classifica marcatori. Al suo fianco brillano anche le stelle del sempre prezioso Spinosa e del giovane talento Spavone, ex Napoli, che completa il poker rossoblù.

Domenica 27 aprile sarà il giorno della verità.

Al Comunale di Guidonia, gremito in ogni ordine di posto, basterà una vittoria contro il Real Monterotondo per chiudere i conti con una giornata d’anticipo e festeggiare la tanto attesa promozione tra i professionisti.

L’atmosfera in città è elettrica: da giorni si respira entusiasmo, passione e voglia di calcio come non si vedeva da decenni. La città dell’Aria è pronta a esplodere in un abbraccio collettivo per la squadra che ha saputo conquistare il cuore di tutti.

Questa non è solo una cavalcata vincente.

È una squadra, guidata dal Mister Ginestra, che ha saputo rendere ogni singolo calciatore protagonista. È una città che si è riconosciuta in un gruppo compatto, unito, affamato, pronto a fare la storia. È una società giovane, ambiziosa, che ha riportato il calcio vero a Guidonia.

Ora manca solo l’ultimo passo. Il più importante. E il Guidonia Montecelio 1937 FC, da oggi artefice del proprio destino, sa di poter contare su una città intera pronta a spingerlo oltre il traguardo.

Domenica può essere leggenda.

(Daniele Di Cerbo)