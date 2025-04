CAPENA – Vandali in chiesa, profanato l’altare di Sant’Antonio

Vandali in azione

Hanno forzato l’ingresso posteriore del luogo di culto, penetrando al suo interno e profanando l’altare. Vandali in azione nella storica Chiesa di Sant’Antonio, a Capena.

Un’immagine del raid vandalico nella chiesa di Sant’Antonio a Capena

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 16 aprile ed è stato denunciato dal sindaco Roberto Barbetti ai carabinieri.

La nostra comunità è stata ferita e non possiamo restare in silenzio di fronte a tali aberrazioni.

Questo attacco vile e sconsiderato, che si traduce in una violenza contro i valori e le tradizioni che ci uniscono, dovrebbe far vergognare chiunque ne sia stato autore.

“L’ignobile scempio rappresenta un atto di gravità inaudita che ferisce profondamente la nostra comunità – ha commentato il sindaco in un comunicato stampa – Hanno arrecato danni alla macchina del Santo ed hanno fatto soffrire un luogo sacro che è parte integrante della nostra identità.

Abbiamo sporto denuncia contro ignoti, affinché le autorità competenti avviino indagini immediate e approfondite”.

Questi delinquenti, che non meriterebbero alcun altro nome, devono essere arrestati e denunciati.

Non possiamo permettere che simili atti, come quelli di pochi mesi fa quando furono rinvenute scritte naziste nel centro storico, diventino una triste consuetudine.

Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte.

Non solo i Carabinieri e i Vigili, ma l’intera comunità di Capena deve mantenere la guardia alta e unirsi per far fronte a questa degradazione.

È nostro compito far pagare il prezzo giusto a coloro che infangano il nome della nostra amata Capena.