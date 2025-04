TIVOLI – Infiorata, un tappeto floreale lungo 80 metri per la Madonna di Quintiliolo

A Tivoli inizia il conto alla rovescia per la tradizionale Infiorata, l’evento organizzato dall’associazione “Infioratori di Tivoli-Contrada di via Maggiore” presieduta da Gianni Ranieri per accogliere l’ingresso in Città della Madonna di Quintiliolo.

La 32esima edizione dell’Infiorata si svolgerà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 maggio ed è patrocinata dal Comune di Tivoli e da Asa Tivoli Spa.

Protagonisti saranno ancora una volta i “Maestri infioratori di Tivoli”, coordinati da Lidia Tufano, che realizzeranno ben 22 quadri floreali per una lunghezza totale di 80 metri.

Sabato pomeriggio 3 maggio a partire dalle ore 14,30 i 90 Maestri Infioratori e lo staff iniziano la lavorazione dei tappeti floreali allietati con la pasta offerta dalla “Contrada di via Maggiore”.

I capigruppo che parteciperanno sono: Antonella Santolamazza, Manuel Bitocchi, Annamaria Pisani, Pierluigi Timperi, Cristina Sansonetti, Arianna Tirelli, Caterina Tufano, Valentina Esposito, Leonella Caponera, Mariano De Bonis, Mara Gelorni, Ilaria Cascalici, Micaela Sanelli, Pamela Fruci, Daniela Delicio e Orsola Salvati con i ragazzi diversamente abili dell’associazione “Coltiviamo la vita”.

Tra gli Infioratori sarà presente con un suo disegno la Consigliera comunale Paola Sordini.

Domenica 4 maggio la giornata pregna di eventi.

Si inizierà alle 9:00 con la processione della Madonna di Quintiliolo che sfilerà tra le principali vie della città passando per via Colsereno, via del Trevio e via della Missione accompagnata dalla soprano Monia Salvati che canterà l’Ave Maria di Shubert insieme al fratello e Maestro organista Alessio Salvati giungendo alla Cattedrale di San Lorenzo Martire all’interno della quale verrà celebrata la messa dal Vescovo di Tivoli.

Dopo una breve pausa l’evento riprenderà alle ore 16 con l’esibizione dei gruppi ballerini e le canzoni della “Allegra Compagnia per un sorriso in più”, con uno spettacolo tipico in dialetto tiburtino.

Alle 17:00 le “Tamburellare Tiburtine” affascineranno tutti con i loro costumi tradizionali e le loro musiche folcloristiche.

Alle ore 18 è previsto l’omaggio a Van Gogh da parte di “Linea 2000” che realizzerà acconciature floreali su modelle che sfileranno lungo i tappeti floreali.

La giornata infine si concluderà alle 19:30, quando verranno invitati tutti i bambini a giocare e a “distruggere” l’infiorata.