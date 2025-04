E’ morto Papa Francesco

Si è spento all’età di 88 anni Papa Francesco.

Jorge Mario Bergoglio era nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina, ed è stato il 266esimo Papa della Chiesa cattolica, il primo gesuita a diventare Papa, il primo proveniente dal continente americano, il primo a partecipare ad un G7.

Dopo il diploma come tecnico chimico, nel 1958 Bergoglio entra nella Compagnia di Gesù. Nel 1963 si laurea in filosofia al collegio San Giuseppe a San Miguel, in Argentina, e mentre insegna letteratura e psicologia in un collegio di Buenos Aires si laurea anche in Teologia.

Nel 1969 viene ordinato sacerdote e nominato vescovo di Auca da Giovanni Paolo II.

Nel 1998 è arcivescovo di Buenos Aires e il 21 febbraio 2001 Giovanni Paolo II lo nomina cardinale.

Dopo la rinuncia di Papa Benedetto XVI, nel marzo del 2013, Jorge Mario Bergoglio partecipa al conclave nel quale, dopo cinque scrutini, viene eletto Sommo Pontefice.

Sceglie il nome di Francesco nella speranza di seguire le orme del santo di Assisi.

Durante il suo pontificato, parlerà dell’omosessualità coi giornalisti: “Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?”.

Nei Sinodi del 2015 e del 2016 riammette ai sacramenti i divorziati risposati e sollecita più attenzione nei confronti di unioni civili, coppie di fatto e omosessuali, per i quali chiede “rispetto e accoglienza”.

L’11 aprile 2015 indice un Giubileo straordinario dedicato alla misericordia dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016.

Nel 2016 di ritorno dall’isola greca di Lesbo, dove si era recato per solidarietà ai rifugiati, porta con sé a Roma 12 profughi.

Papa Francesco ha anche portato avanti le riforme della Curia, dello Ior e del codice penale vaticano.

Bergoglio sarà ricordato per la progressiva distensione dei rapporti con la Cina, per gli appelli per la lotta al cambiamento climatico, ma soprattutto per aver promulgato le procedure per prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica.

Il 14 giugno 2024 Bergoglio è stato il protagonista del G7 in Puglia, prima volta per un Pontefice.