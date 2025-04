Cade nel Tevere, mucca salvata dai vigili del fuoco

Salvataggio straordinario dei vigili del fuoco nella giornata di ieri, lunedì 21 aprile.

Sopra e sotto, alcune fasi del salvataggio

Secondo un comunicato del Comando provinciale, verso le ore 15 la squadra territoriale di Ostia insieme ai Sommozzatori col supporto dell’elicottero “VF Eli 140” sono intervenuti per il salvataggio di una mucca caduta all’interno del Fiume Tevere.

Una volta localizzato in zona Dragona, il bovino è stato poi recuperato in prossimità di via Sarnico ancora vivo e in buone condizioni di salute.