GUIDONIA – Omaggio al Generale Guidoni per il 90esimo anniversario della fondazione

“Conoscere il passato per costruire il futuro – dice in una nota Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio – Mi piace particolarmente questa frase che si trova sulla locandina dell’evento che oggi celebra l’inizio dei festeggiamenti per il 90esimo anniversario della fondazione e della posa della prima pietra della nostra Guidonia Montecelio, e trovo come sempre emozionante e significativo l’omaggio al monumento del generale Guidoni.

Un evento che pone importanti spunti di riflessione: trovo infatti che il passato della nostra città, Città di Fondazione, sia effettivamente base fondante di quel futuro che tutti noi stiamo contribuendo a comporre per la città tutta ed in particolare per le nuove generazioni.

A loro siamo chiamati a rispondere per tutto quello che verrà: ed io credo che il lavoro del sindaco Lombardo, della sua giunta e della maggioranza stia portando e porterà buoni frutti”.

“E’ sempre una bella emozione, per un guidoniano come me, trovarmi davanti al monumento del Generale Alessandro Guidoni, eponimo della Città dell’Aria”, ha detto in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, a margine dell’evento di oggi

“E lo è ancor di più oggi in occasione delle celebrazioni per il 90esimo anniversario della fondazione e della posa della prima pietra di Guidonia Montecelio – ha aggiunto Marco Bertucci –Un’occasione importante per fare il punto certamente su quello che è stato, ma ancora più importante per porre le basi per quello che sarà il futuro di una città in costante crescita, che ambisce ad essere un punto di riferimento non soltanto per il nord est romano ma per l’intero territorio laziale.

Da amministratore regionale, ritengo sia nostro compito fornire ai territori tutti gli strumenti necessari per supportare questa volontà di crescita, ambizione legittima per uno dei centri più importanti, a livello logistico, industriale e culturale, nonché Città di Fondazione, della Regione Lazio”, così a Guidonia Montecelio relativo alle celebrazioni per i 90 anni della fondazione e della posa della prima pietra della Città”.