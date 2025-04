Promozione: il Villalba sorride, crollano tutte le altre

Una domenica agrodolce per le squadre del Nord-Est romano nel Girone B di Promozione: tra sconfitte pesanti e sogni infranti, l’unica a sorridere è il Villalba Ocres Moca 1952.

Il Montecelio 1935, in piena lotta per la salvezza, cade ancora, stavolta sul campo del Bellegra 1962 per 3-1. Una sconfitta pesante che complica ulteriormente il cammino verso la permanenza in categoria.

Non va meglio al Monterotondo 1935, che tra le mura amiche cede 1-0 al Poggio Mirteto Calcio, vedendo così sfumare definitivamente il sogno playoff e l’inseguimento al Villalba.

L’unica nota lieta della giornata arriva proprio dal Villalba: i ragazzi di mister Ferranti espugnano il campo del Palombara con un secco 2-0, chiudendo la partita già nel primo tempo grazie a un approccio aggressivo e determinato.

Prestazione da incorniciare per Adiko Dellar Rodolphe, vero baluardo difensivo, capace di dominare la propria area e di proporsi con autorità anche nella metà campo avversaria. Da applausi anche il capitano Flavio Perrone, faro del centrocampo: verticalizzazioni rapide e passaggi illuminanti che hanno fatto la differenza nel costruire le azioni decisive.

Il Villalba si conferma in uno stato di forma straordinario e, se continuerà su questo ritmo, potrà davvero sognare il salto di categoria verso l’Eccellenza.

Il Palombara, nonostante la sconfitta, può tirare un sospiro di sollievo grazie ai risultati negativi delle dirette concorrenti, Montecelio e Cantalice.

Tuttavia, dagli spalti si sono levati malumori per una prestazione deludente: i tifosi sperano in un netto cambio di rotta nella prossima stagione.

Il finale di campionato si preannuncia incandescente: tra sogni di gloria e lotte per la sopravvivenza, ogni punto sarà decisivo.