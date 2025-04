Calcio, Guidonia promossa in Serie C: i complimenti del Presidente della Lega Pro

Guidonia Montecelio e Ospitaletto ottengono la matematica promozione in Serie C, vincendo i rispettivi gironi della Serie D con una giornata d’anticipo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In una nota il Presidente Matteo Marani e la Lega Pro tutta si complimentano con società, calciatori e dipendenti, dando il bentornato in Serie C ai due club, e augurano loro il meglio per la prossima stagione sportiva.