TIVOLI – La Smart si schianta sulle auto in sosta: due ventenni in ospedale

Drammatico incidente stradale all’alba di oggi, giovedì primo maggio, sulle strade urbane di Tivoli. Il bilancio è di due ragazze ventenni all’ospedale, un’auto distrutta e due danneggiate.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’incidente è avvenuto verso le 4,30 del mattino in viale Dante, la strada principale della “Lottizzazione Antonelli”, la zona residenziale di Tivoli Terme, dove vige il limite dei 30 chilometri orari.

Una Smart con a bordo due ragazze italiane di 22 e 23 anni proveniva da via dei Laghi e viaggiava in direzione via Alessandro Manzoni.

Per cause in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo della mini car che si è schiantata su una Fiat Panda e una Ford Fiesta in sosta all’altezza del civico 31 di viale Dante, carambolando nell’opposta corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio che a bordo dell’ambulanza hanno trasportato le due ventenni al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli per accertamenti.

Le condizioni non sono gravi.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte, l’ipotesi più verosimile circa la causa dell’incidente è quella del colpo di sonno.

Le immagini dell’incidente sono state postate sul gruppo Facebook “L’Eco di Tivoli Terme (La voce del popolo)” dai residenti della “Lottizzazione Antonelli”, svegliati all’alba dal rumore dello scontro.

Gli abitanti segnalano pubblicamente che viale Dante è spesso teatro di incidenti a causa dell’alta velocità delle auto a dispetto del limite dei 30 all’ora.

“Purtroppo l’ennesimo incidente che a dir poco sconcertante riguardo le dinamiche – scrive Giorgio C. – La velocità su questa strada viale Dante Alighieri è alquanto non controllata, si sfreccia sia di giorno, che di notte !!! Non si è sicuri nemmeno sul marciapiede.

Da anni oramai è consuetudine assistere a questo fenomeno dicendo per fortuna che non ci siano state delle vittime, ma dobbiamo veramente aspettare questo!!!!!

Oltre la beffa anche il danno….

Causando seri danni anche a chi rimane coinvolto.

Mi rivolgo al Sindaco e a chi ha le competenze per poter intervenire in qualsiasi modo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Laura T., moglie del proprietario di una delle due auto in sosta danneggiate.

“Caro Sindaco che cosa dobbiamo fare per avere dei rallentatori su viale Dante Alighieri? – chiede la donna – Dobbiamo inginocchiarci fuori il comune?

Possibile che dobbiamo sempre trovarci a dire “per fortuna non è successo niente, le macchine si riparano!”.

Deve scapparci qualcosa di più grave?

Le macchine si riparano ma per chissà quanto tempo mio marito dovrà arrangiarsi per potersi spostare ed andare al lavoro?

Poco più di un anno fa è successa una cosa simile, stessa dinamica stesso orario.

Noi che abitiamo qui ,non siamo liberi nemmeno di aprire la portiera della nostra auto per non rischiare di essere falciati da auto che corrono senza rispetto di regole e persone.

La prossima auto tanto sarà la mia già lo so… ma chissenefrega… tanto c’è l’assicurazione che paga”.