GUIDONIA – Tutti in piazza, canta Fausto Leali

Villanova di Guidonia è pronta per fare un tuffo nel passato e cantare a squarciagola le canzoni di un mito della musica leggera italiana.

Stasera, giovedì primo maggio, alle ore 21,30 in piazza San Giuseppe Artigiano si terrà il concerto di Fausto Leali, l’80enne cantautore di brani che hanno fatto la storia e vincitore del Festival di Sanremo 1989 con “Ti lascerò” cantato in coppia con Anna Oxa.

L’esibizione del “negro bianco” è la serata clou della festa patronale in onore di san Giuseppe Artigiano che ieri è stata animata dalla seconda edizione di “New Voice Talent ’70-’80-’90 all’ora”, concorso canoro organizzato da “L’Alberone Eventi”, Associazione Culturale e di promozione sociale presieduto da Fabio Proietti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Domani, venerdì 2 maggio, alle ore 21 in piazza lo spettacolo dance music anni 90 con “Notti Magiche”.

Sabato 3 maggio alle ore 17 si terrà “Gioca Judo” con la “Asdt Tatakai” con i maestri Cristian Valenzi e Fabio Piacentini. Alle 18,30 la Messa Vespertina.

Alle 20,30 lo spettacolo del comico, intrattenitore e mangiatore Victor Quadrelli. Alle ore 21 la serata danzante con l’orchestra spettacolo “Melody Band”.

Domenica 4 maggio alle ore 10,30 in piazza raduno di macchine d’epoca e alle 20,45 va in scena l’ottava “Sfilata di Primavera” in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Villanova”.

Alle 23 l’estrazione della lotteria.