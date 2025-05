MARCELLINA – Strade sicure, 6 mila euro per riparare le buche alla stazione

Rappresentano un pericolo per veicoli e pedoni, per questo il Comune di Marcellina ha deciso di riparare le buche sulla strada della stazione.

Lo stabilisce la determina numero 38 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata venerdì 11 aprile dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Marco Camacci.

Con l’atto vengono affidati alla ditta “Di Carlo Franco Srl” di Roma i lavori urgenti di manutenzione straordinaria di via dello Scalo Ferroviario per una somma pari a 6.098 euro e 78 centesimi.

L’intervento viene commissionato per motivi di pubblica incolumità: la ditta eseguirà i lavori necessari per il ripristino e la messa in sicurezza della strada stessa, rovinata dalla presenza di buche pericolose per il transito veicolare e pedonale, tramite la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo ed ove necessario, di opere complementari.