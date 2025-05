La Asl Roma 5 fa la scorta di tamponi per il Covid.

Lo stabilisce la delibera numero 768 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata mercoledì 30 aprile dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Con l’atto viene aggiudicata alla “Menarini Diagnostics Srl” la fornitura annuale di 15 mila test di immunofluorescenza comprensiva di 10 macchinette in comodato d’uso per la somma complessiva di 69.300 euro iva compresa.

Secondo la delibera, il 13 gennaio scorso il Direttore della Farmacia Ospedaliera aveva inviato il capitolato tecnico per la fornitura annuale di tamponi COVID, necessaria al fabbisogno degli ospedali e dei distretti sanitari della Asl Roma 5 per il periodo di 12 mesi per un importo a base di tara pari a 86.850 euro oltre iva.

In particolare il Direttore della Farmacia Ospedaliera aveva richiesto il Lotto 1 per 15 mila test di immunofluorescenza comprensivi di 10 apparecchi in comodato d’uso, mentre il Lotto 2 riguardava 10.000 test rapido nasale, Antigenico per la ricerca del Sars Cov 2.

Così il 7 aprile la Asl ha avviato la procedura negoziata invitando 7 ditte specializzate, ma è prevenuta l’unica offerta da parte della “Menarini Diagnostics Srl” che si è aggiudicata la fornitura del solo Lotto 1.

Il bando relativo al Lotto 2 per 10000 Test rapido nasale antigenico è risultato deserto.