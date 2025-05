MONTEROTONDO – Teresa Cuparo presenta il romanzo “Figlia della terra”

Sabato alla Ubik di Monterotondo Teresa Cuparo presenta “Figlia della terra”

Sabato 10 maggio a Monterotondo, presso la libreria Ubik, in via Adige 2/2A, alle ore 18, la scrittrice Teresa Cuparo presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “Figlia della terra”, edito da Emia Edizioni.

Un romanzo che è un viaggio nel tempo e che rappresenta un inno alla vita, decantata in maniera passata, presente e futura.

Un libro che racconta la storia di una donna, la nonna dell’autrice, che visse il proprio tempo con amore, dolore e tormento, ma soprattutto con testa e cuore proiettati sempre, e di continuo, nel presente.

Un presente, quello dell’autrice, colmo di ricordi e in cui la memoria della nonna è carne più viva che mai, per gli insegnamenti, per i moniti e per gli strascichi di quel tempo senza tempo vissuto dalla protagonista; un presente che guarda, però, e incessantemente al futuro.

Il futuro di chi questo romanzo, scritto con inchiostro marcato nel sangue, lo leggerà per conoscenza, curiosità o, più semplicemente, per trasporto umano. Che poi è l’obiettivo primo e ultimo del lavoro editoriale dell’autrice.

Un libro che è costato fatica all’autrice da mettere su carta.

“Il romanzo è il frutto di una promessa ˗ afferma Teresa Cuparo ˗ fattale in punta di morte, nell’attimo prima di un trapasso che lei avvertiva compiersi. Una promessa che per me è stata un tormento, un vero tormento, tra il dire e il non dire, tra il volere e il potere, tra l’amore, appunto, e il dolore, in aggiunta.

C’è voluto tempo. E alla fine, però, il tempo è arrivato come se non me ne accorgessi nemmeno.

Dal momento che la storia è decantazione allo stato puro. La verità è storia. E io di lei racconto quella verità vissuta e sottaciuta per troppo tempo”.

A dialogare con l’autrice sabato prossimo sarà la divulgatrice culturale Alessandra Valentini.