I visitatori potranno spaziare dall’arrampicata sugli alberi ai ponti sospesi, dalle liane oscillanti alle zipline mozzafiato. Sono soltanto alcune delle esperienze avvincenti offerte dal primo parco avventura della Città del Nordest.

Si chiamerà “Sulle ali dell’avventura” e verrà realizzato nei prossimi mesi dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili nel territorio di Palombara Sabina grazie ad un finanziamento pari a 70.833 euro concesso dalla Regione Lazio.

Lunedì 14 aprile con la delibera numero 9 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il Consiglio comunale di Palombara Sabina ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per mettere a disposizione del Parco dei Monti Lucretili alcuni terreni comunali a destinazione verde pubblico sportivo ubicati all’interno della cosiddetta “pineta” e antistanti all’istituto alberghiero.

Si tratta di terreni individuati dall’amministrazione comunale a fronte della richiesta del Commissario Straordinario dell’Ente regionale Marco Piergotti di scegliere il luogo migliore il Parco Avventura.

“Nel momento in cui il Commissario del Parco dei Monti Lucretili ci ha reso edotti di questa sua volontà – ha detto in aula l’assessora Ilenia Franconi – l’Amministrazione ha dimostrato forte convinzione nel realizzare questo parco avventura, perché richiamerà tantissimi ragazzi all’interno del nostro territorio, provenienti da territori limitrofi o altro”.

“Il parco avventura – ha aggiunto il vice sindaco Guido Trugli – è un progetto che riteniamo strategico e pienamente coerente con la nostra visione di valorizzazione del patrimonio naturale e la promozione dello sport come strumento di benessere, educazione, inclusione e sviluppo.

Il parco avventura sorgerà all’interno del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, in un contesto ambientale di straordinario valore, che ben si presta ad ospitare attività all’aria aperta, sostenibili e rispettose dell’ecosistema.

Un parco avventura è non solo un’infrastruttura sportiva e ludica, ma un luogo di esperienza, educazione, relazione, in cui bambini, giovani e famiglie potranno vivere la natura in modo coinvolgente e sicuro.

È un modello di fruizione del territorio che stimola il rispetto dell’ambiente e rafforza il legame tra persone e luoghi. Inoltre, non possiamo trascurare l’importanza che questo progetto avrà anche dal punto di vista turistico, inserito nel contesto dei Monti Lucretili.

Il parco avventura potrà diventare una nuova attrazione per escursionisti sportivi e amanti della natura, generando un indotto positivo per l’economia locale e rafforzando l’identità della nostra area come destinazione per un turismo sostenibile, attivo, di qualità ed esperienziale.

La realizzazione di uno spazio come questo rappresenta non solo un’opportunità per il tempo libero, ma un investimento culturale e strategico nel futuro del nostro territorio.

Spero che il progetto possa vedere presto la luce e diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni e per chi sceglierà Palombara Sabina come meta di avventura, scoperta e bellezza”.