Fine settimana di festeggiamenti a Tivoli per “Legalex”, nota anche come “Lega del Corrispondente Legale”, l’associazione di avvocati italiani che ha lo scopo di garantire agli associati, per l’esercizio dell’attività in sedi diverse da quella di residenza, la collaborazione di Colleghi conosciuti, con vantaggi anche per i Clienti.

In occasione del 40esimo anniversario di attività giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 maggio i rappresentanti regionali dell’associazione presieduta da Raffaele Leone si sono ritrovati a Tivoli accolti dal referente locale, l’avvocato Massimo Baglioni.

Visite guidate presso Villa d’Este, Villa Adriana, il Santuario di Ercole Vincitore, sabato l’assemblea nazionale presso il Grand Hotel Duca d’Este.