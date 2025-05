Paura ieri mattina, domenica 4 maggio, a Nazzano per un ragazzino di 13 anni investito da un’auto mentre era in sella alla bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Fiano Romano, il fatto è avvenuto verso le ore 12 nella zona residenziale di Monte Piccolo.

L’adolescente, residente a Roma nord, era a Nazzano con la famiglia per trascorrere la domenica e passeggiava in bici.

Per cause in corso di accertamento, la bici è stata travolta da una Nissan Micra condotta da una donna di 49 anni.

Il 13enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in codice rosso per dinamica. Fortunatamente, l’adolescente non sarebbe in pericolo di vita.

Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.