TIVOLI – Il Vescovo invita a pregare per Papa Leone XIV

Da Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina, riceviamo e pubblichiamo:

Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina

Ai sacerdoti, diaconi,

consacrati e consacrate,

fedeli tutti

della DIOCESI DI TIVOLI E DI PALESTRINA

Carissimi fratelli e sorelle,

non posso terminare questa giornata nella quale la Provvidenza di Dio, tramite i Padri Cardinali, ha donato alla Chiesa il 267° Successore dell’Apostolo Pietro, senza rivolgere un pensiero grato a Dio e, a tutti, alcuni inviti.

Il primo è l’invito a ringraziare Dio per il dono di Papa Leone XIV.

Dopo la morte di Papa Francesco la Chiesa ha un nuovo Pastore che si è presentato al mondo con parole meravigliose, parole semplici e profonde che esorto a leggere attentamente (cfr allegato), che augurano a tutti la pace del Risorto e con le quali il nuovo Papa si propone di camminare insieme a noi “come Chiesa unita cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari”.

Oggi pomeriggio, giovedì 8 maggio, è stato eletto Papa Leone XIV

Il secondo invito è a pregare intensamente per Papa Leone XIV che è stato chiamato a guidare la Chiesa in un momento storico per certi versi drammatico, dove pare che le guerre si moltiplichino, le nuove tecnologie tentino di prendere il sopravvento sull’uomo e la speranza venga meno. Che il Signore aiuti Papa Leone a far sì che tramite il suo ministero petrino Dio raggiunga l’umanità e la avvolga del Suo amore. Che il ministero del nuovo Papa ci aiuti a non avere paura perché il Signore ci è vicino e il male non prevarrà. Noi, fin d’ora, gli promettiamo di collaborare anche fattivamente perché la Sua alta ed impegnativa missione raggiunga i migliori risultati.

Infine invito tutti a trovarci insieme, martedì 13 maggio, alle ore 21,00, presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano per la preghiera del Rosario, la processione e la Santa Messa durante la quale ringrazieremo Dio per il nuovo Pontefice. In quella occasione affideremo la sua persona ed il suo nuovo servizio alla Madonna che stasera, il Papa, non ha dimenticato di invocare chiedendo a tutti di pregare con lui l’Ave Maria. I sacerdoti che intendono concelebrare potranno portare con sé il camice e la stola bianca. A loro chiedo di avvertire i fedeli durante le Sante Messe di domenica prossima affinchè la partecipazione sia ampia.

Concludiamo questa giornata pensando, ancora una volta, a Piazza San Pietro gremita di gente proveniente da ogni dove, gioiosa, festante intorno al nuovo Papa. Che la Chiesa rimanga sempre così: giovane, esultante, unita intorno al Successore dell’Apostolo Pietro mentre insieme camminiamo verso la Patria che Dio ci ha preparato.

A tutti giunga il mio saluto e la benedizione del Signore”.