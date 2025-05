GUIDONIA – Via libera alla realizzazione di una pista ciclopedonale al Bivio

Questa mattina, giovedì 8 maggio, a Guidonia Montecelio è stato aperto il cantiere per la realizzazione di una pista ciclopedonale per podisti nelle immediate vicinanze del Palazzo dello Sport.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

L’intervento è finanziato con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e verrà realizzato dalla “DFC Costruzioni Srl” di Bitonto, in provincia di Bari.

A conclusione dei lavori, i numerosi runner, sportivi e residenti che frequentano l’area avranno a disposizione un circuito di un chilometro di estensione.

Istituito, fino alla conclusione dell’intervento e relativamente al solo lato destro secondo l’attuale senso di marcia, il Divieto di sosta lungo via Antonio De Curtis, via Anna Magnani, via Eduardo De Filippo e via Alberto Sordi.