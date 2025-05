GUIDONIA – Furto in villa: rubati gioielli, orologi e la bici da corsa

Prosegue l’ondata di furti in abitazione a Guidonia Montecelio. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a ieri mattina, mercoledì 14 maggio, a Colle Largo, la zona residenziale di Guidonia Centro con centinaia di ville di imprenditori e liberi professionisti.

La piazza centrale di Colle Largo, la zona residenziale di Guidonia

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri hanno preso di mira il villino a tre piani in via Tanaro di un 66enne imprenditore italiano.

Verso le 10,30 i balordi hanno fatto irruzione in casa passando dal rustico nel seminterrato e approfittando dell’assenza dei proprietari.

Stando ad una prima stima dei danni, nel sacco dei malviventi sono finiti gli orecchini della moglie dell’imprenditore, la play station del figli, vari orologi del 66enne e una bicicletta da corsa con la quale l’imprenditore da 25 anni si allenava e gareggiava.

Pare che l’improvviso ritorno a casa della moglie del 66enne abbia “disturbato” i ladri.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, un vicino e alcuni operai impegnati in lavori sulla stessa strada hanno notato due uomini fuggire su un’utilitaria Fiat di colore bianco, una Panda o una Punto.

Il furto è stato denunciato presso la Tenenza dei Carabinieri di Guidonia.

Quello di ieri mattina è soltanto l’ennesimo raid nelle ville di Colle Largo da mesi prese di mira da bande di topi di appartamento.