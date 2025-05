TIVOLI – Le cheerleader del Liceo Spallanzani premiate come miglior corpo della “Roma School Cup”

Il Liceo Statale “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli ha conquistato pubblico e giuria della Roma School Cup 2024, grazie alla straordinaria esibizione del suo gruppo cheerleader, premiato come “miglior corpo cheerleader” dell’intera manifestazione.

Un momento dell’esibizione delle cheerleader del Liceo “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli

L’evento si è svolto lo scorso 8 maggio al PalaTiziano di Roma, all’interno della “Roma School Cup”, competizione scolastica di Basket organizzata dalla Virtus Roma Basket, storica società capitolina attualmente militante nel campionato di Serie B nazionale.

La manifestazione coinvolge le migliori scuole superiori del territorio, promuovendo sport, il fair play e spirito di squadra in un contesto professionale e coinvolgente.

Sopra e sotto, le partite ufficiali della Virtus Roma Basket durante le quali si sono esibite le cheerleader di Tivoli

Il gruppo cheerleader dello Spallanzani, composto da studentesse provenienti da diverse classi dell’istituto, ha saputo distinguersi per carisma, coordinazione e impatto scenico.

L’esibizione, ricca di energia, acrobazie e ritmo, ha conquistato l’intero palazzetto e ha rappresentato alla perfezione il senso di appartenenza che anima la comunità scolastica.

A conferma del successo ottenuto, le ragazze sono state invitate a riesibirsi durante due partite ufficiali della Virtus Roma Basket: Gara 3 e Gara 4 dei playoff di Serie B, rispettivamente venerdì 16 e domenica 18 maggio, sempre al PalaTiziano.

Il progetto cheerleader rientra in un più ampio percorso sportivo scolastico che il Liceo Spallanzani sta portando avanti, ispirato al modello statunitense, in cui l’attività extracurricolare è valorizzata come spazio educativo centrale.

Oltre al basket e al gruppo cheer, la scuola vanta rappresentative anche in calcio, volley, tennis, padel, nuoto e atletica, tutte coinvolte attivamente nella vita scolastica.

«È stata un’esperienza formativa e straordinaria. Le ragazze si sono impegnate con passione e grande spirito di squadra. L’invito ufficiale da parte della Virtus Roma per partecipare a una gara dei playoff è motivo di orgoglio per tutta la scuola», dichiarano i docenti referenti del Liceo tiburtino diretto dalla preside Maria Cristina Berardini.

Lo Spallanzani conferma così la sua identità di scuola viva, in cui lo sport non è solo competizione, ma anche inclusione, entusiasmo e crescita personale.