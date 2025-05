MONTEROTONDO - Cavalcavia “Che Guevara”: 117 mila euro per la messa in sicurezza

Da oltre 3 anni era stata accertata la necessità di intervenire. Ora finalmente il Comune di Monterotondo è pronto alla sistemazione dei giunti di dilatazione del cavalcavia “Che Guevara” allo Scalo.

Lo stabilisce la delibera numero 144 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata giovedì 15 maggio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone.

Con l’atto viene approvato il progetto esecutivo in variante dei giunti di dilatazione del cavalcavia redatto dalla Società Breng Bridge Engineering che prevede una spesa complessiva pari ad euro 117.473 euro e 54 centesimi finanziati per l’85% dalla Regione Lazio e per il 15% dal Comune di Monterotondo.

In particolare 99.852,51 euro saranno reperibili attraverso le economie residue dei 410 mila euro di fondi regionali assegnati nel 2020 al Comune di Monterotondo per la messa in sicurezza stradale assegnati all’Impresa “Tecno Lavori Srl” di Artena che nel 2021 si aggiudicò i lavori offrendo un ribasso del 32,4280% per un importo contrattuale di 186.088,46.

Per mettere in sicurezza il cavalcavia “Che Guevara” allo Scalo il Comune contribuirà con una somma pari a 17.621,03 euro dalle risorse di Bilancio Comunale.