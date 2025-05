Come accogliere un gattino a casa: 5 accessori da acquistare

Adottare un gattino, soprattutto se si tratta del primo animale domestico, può essere un’esperienza emozionante ma anche piena di dubbi, e spesso non si sa da dove iniziare per accoglierlo nel modo più corretto.

È fondamentale, prima di tutto, creare un ambiente sicuro e confortevole per il nuovo arrivato, dotandosi di tutti quegli accessori indispensabili per occuparsi di lui. Inoltre, bisogna scegliere l’alimentazione adatta alla sua età e alle sue esigenze, così da garantirgli una crescita equilibrata e favorire il suo benessere fin dai primi giorni.

Le spese sono tante, ma per risparmiare è possibile trovare facilmente online un Zooplus coupon da usare su prodotti per gatti in promozione e risparmiare.

Le ciotole

Tra gli accessori essenziali per accogliere un gattino a casa ci sono, ovviamente, le ciotole.

Bisognerebbe puntare su modelli realizzati in ceramica o acciaio inossidabile di alta qualità, materiali sicuri e facili da pulire.

Molte ciotole, inoltre, hanno un anello antiscivolo in gomma sotto la base, che evita che il gatto le sposti durante i pasti. In alternativa, si può acquistare un sottociotola, un tappetino lavabile che protegge il pavimento e mantiene la ciotola stabile.

In alternativa alla ciotola per l’acqua, si può scegliere una fontanella in grado di simulare il flusso naturale di un ruscello, invitando il gatto a bere di più. Molti felini, infatti, non amano molto l’acqua stagnante.

La lettiera

Un accessorio indispensabile per l’arrivo di un nuovo gatto è la lettiera. Quella “aperta” è la classica cassettina rettangolare con sabbietta, spesso dotata di bordi più alti sul retro per evitare fuoriuscite e più bassi davanti per facilitare l’accesso al gatto. È la scelta più diffusa e generalmente ben tollerata dai mici.

La lettiera “chiusa”, invece, è dotata di un coperchio con uno sportellino per l’ingresso del gatto, che riduce odori e fuoriuscite di sabbia. Tuttavia, alcuni gatti non gradiscono l’ambiente chiuso, sentendosi costretti e a disagio nell’usarla.

Indipendentemente dalla tipologia di lettiera, bisogna sceglierne una sufficientemente grande da consentire al gatto di muoversi agevolmente al suo interno.

I tiragraffi

I tiragraffi rappresentano un accessorio fondamentale per ogni gatto, e permettono anche di proteggere mobili e divani da eventuali danni causati dagli artigli. È importante scegliere tiragraffi adatti sia alle dimensioni dell’ambiente che del gatto, posizionandoli in punti strategici della casa.

Per incentivare il micio a utilizzarli, si possono aggiungere giochi con erba gatta oppure utilizzare degli spray appositi.

Cucce e lettini

I gatti necessitano di molte ore di sonno, poiché la loro attività di cacciatori richiede notevole energia. Per questo, una cuccia accogliente è un elemento essenziale per il loro benessere.

In commercio è possibile trovare una vasta scelta di cucce, cuscini morbidi, nicchie e lettini progettati per offrire comfort e calore. Tuttavia, molti gatti apprezzano anche le piattaforme sopraelevate dei tiragraffi, che offrono spazi comodi dove sonnecchiare in totale sicurezza e osservare l’ambiente circostante.

Pettine o spazzola

Spazzolare regolarmente il gatto aiuta a rimuovere i peli morti, prevenendo nodi e opacità del mantello. La toelettatura è anche un momento utile per rafforzare il legame con l’animale.

Proprio per questo, è importante acquistare una spazzola o un pettine, scegliendone uno adatto al tipo di pelo del proprio micio.