Rapina ieri pomeriggio al supermercato Eurospin a Santa Lucia, frazione del Comune di Fonte Nuova.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’assalto è stato messo a segno ieri pomeriggio, martedì 20 maggio, da due uomini coi volti travisati da caschi integrali e armati di un coltello.

Verso le ore 14 i banditi – presumibilmente italiani – hanno fatto irruzione nel supermercato di via Palombarese, 732/738B e dopo aver minacciato il cassiere si sono fatti consegnare l’incasso del momento.

La fuga su uno scooter Honda Sh in direzione Roma.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il bottino ammonterebbe a circa 300 euro.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

L’ultima rapina al supermercato Eurospin di via Palombarese 732, a Santa Lucia, era stata messa a segno il primo agosto 2023 da un 30enne italiano incensurato residente poco distante (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una sciarpa sul naso e un paio di occhiali da sole per travisare il viso, un coltellaccio da cucina in pugno, il 30enne minacciò la cassiera di consegnare l’incasso ma dovette fare i conti con la reazione di altri clienti presenti in fila.

Pare che almeno due uomini lanciarono contro il ladro maldestro i carrelli in plastica per la spesa . Una reazione inaspettata che mandò il 30enne nel panico a tal punto da abbandonare l’impresa e dileguarsi a piedi.

Qualche ora dopo fu catturato dai i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.