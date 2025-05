TIVOLI – Il Ministro Valditara alle liceali: “Solidarietà, non fatevi mai scoraggiare da nessuno”

“Voglio complimentarmi ancora con voi per le numerose ed esemplari sperimentazioni didattiche che avete avviato e che arricchiscono la nostra scuola.

Desidero anche esprimervi la mia solidarietà per le polemiche e le offese di cui siete stati fatti oggetto.

So che ad alcune studentesse hanno causato sofferenza.

A queste ragazze va la mia vicinanza e il mio incoraggiamento: non consentite mai a nessuno di incrinare la vostra autostima, distruggere il vostro entusiasmo, frenare la vostra creatività”.

Inizia così la lettera del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alle alunne del Liceo “Isabella d’Este” di largo Baja a Tivoli, dove il rappresentante del Governo Meloni è stato in vista martedì mattina 20 maggio insieme al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La lettera del Ministro, consegnata alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv dalla Dirigente Scolastica Lucilla Delle Fratte, fa riferimento alla sterile polemica sollevata da partiti di Centrosinistra dopo aver visto su un sito locale il video di un balletto di accoglienza da parte delle liceali tiburtine partecipanti ad un corso scolastico.

“Sappiate anche che non eravate voi il reale bersaglio – spiega nella lettera il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – Il “caso” è stato montato per cercare di colpire me.

Chi in questi giorni ha sollevato critiche pretestuose ha mostrato totale disinteresse e ignoranza del valore formativo ed inclusivo del vostro laboratorio di danza.

Lasciamo chi vive di odio e maldicenza cullarsi nella sua mediocrità morale ed intellettuale .

Voi, guardate avanti, fiere del percorso di crescita che state facendo.

Un saluto pieno di stima a tutta la vostra splendida comunità scolastica, a cui va il mio augurio più sentito per un proseguimento sereno delle tante attività che state tanto brillantemente portando avanti”.

“Desidero esprimere il nostro più sentito ringraziamento per le parole di apprezzamento, ricevute in seguito alla recente visita del Ministro Giuseppe Valditara presso il nostro Liceo: Isabella D’Este di Tivoli”, commenta la Preside Lucilla Delle Fratte.

“Come Dirigente Scolastica – prosegue – posso manifestare una grande soddisfazione per gli apprezzamenti ricevuti nei confronti delle sperimentazioni didattiche, frutto di impegno e dedizione da parte dell’intera comunità scolastica.

Queste iniziative arricchiscono non solo la nostra proposta educativa, ma riflettono anche l’impegno continuo verso l’eccellenza didattica e il miglioramento del contesto di apprendimento per tutti gli studenti .

Ringrazio il Ministro Valditara per la solidarietà espressa nei confronti della nostra scuola, con un pensiero speciale rivolto alle nostre studentesse.

La visita del Ministro è stata vissuta da tutti come un’occasione di festa ed orgoglio , permettendoci di mostrare il valore dalla nostra scuola, composta da studentesse e studenti , famiglie, docenti e personale scolastico.

Ogni componente della nostra comunità educante ha contribuito a rendere questa visita un evento singolare ed indimenticabile, evidenziando la coesione e la forza che ci caratterizzano.