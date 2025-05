MENTANA – Inaugurata la nuova Casa dell’Acqua

in via Guttuso a

Mercoledì mattina 21 maggio in via Guttuso a Mentana è stata inaugurata la nuova casa dell’acqua, installata da Acea ATO 2.

All’evento erano presenti il Sindaco Marco Benedetti, il Responsabile Rapporti e Tutela del Territorio in Acea Ato 2 Francesco Saverio Barbaro, Gloria Moretti, responsabile progetto Case dell’Acqua, l’Assessora all’Ambiente e Scuola Serena Pandolfi ed il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Susini.

Inaugurate a Roma ormai dieci anni fa, le Case dell’acqua gestite da Acea Ato 2 sono oltre 175 e rappresentano l’evoluzione moderna e hi-tech dei noti nasoni.

Poste nei principali luoghi di aggregazione, nel 2024 le case hanno distribuito gratuitamente più di 49 milioni di litri d’acqua, naturale e frizzante, certificata da rigorosi controlli periodici.

Consentono inoltre di ricaricare tablet e smartphone (tramite prese di alimentazione elettrica Usb) e incentivano l’utilizzo dei contenitori refill, a testimonianza concreta e quotidiana di quella strategia della sostenibilità che il gruppo ACEA ha adottato in tutti i territori in cui è presente come gestore del servizio idrico.

Ogni casa dell’acqua è dotata di un dispositivo di monitoraggio integrato con i sistemi di telecontrollo di Acea Ato 2 per garantire la massima sicurezza in tempo reale.