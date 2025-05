TIVOLI – La nuova Rete Oncologica della Asl: modello integrato di cura per i pazienti

La ASL Roma 5 ha attivato la sua nuova Rete Oncologica.

Basata sulla collaborazione multidisciplinare e sull’integrazione Ospedale-Territorio, la Rete unisce risorse, competenze e tecnologie per garantire percorsi di cura personalizzati, tempestivi e di qualità per i pazienti affetti da patologie oncologiche.

Grazie a questa riorganizzazione, anche i cittadini residenti nelle aree più lontane dai Centri di alta specializzazione possono contare su un sistema sinergico, in grado di assicurare un servizio sempre più rivolto al miglioramento dell’assistenza e della qualità di vita.

Elemento strategico della Rete è il PACO – Punto Oncologico di Accesso e Continuità di Cura, un percorso umanizzato che rappresenta il primo contatto del paziente con la rete oncologica, dal sospetto diagnostico fino alle fasi successive della malattia.

Dotato di una struttura multiprofessionale composta da Oncologo, Personale infermieristico e Amministrativo, assicura a pazienti e familiari orientamento, accesso facilitato, semplificazione burocratica, ascolto e continuità assistenziale, oltre a facilitare il collegamento fra i diversi nodi della Rete.

Attualmente nella ASL Roma 5 sono attivi due ambulatori PACO, rispettivamente presso la Unità di Oncologia dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli e dell’Ospedale Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro.

Le agende sono prenotabili tramite CUP aziendale con prescrizione specifica per “Prima visita oncologica o visita oncologica successiva”, aggiungendo “Ambulatorio PACO” nelle note.

Sono stati inoltre attivati diversi Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) e istituiti i team multidisciplinari, che si riuniscono settimanalmente per la gestione delle principali neoplasie – della mammella, toraciche, del tratto gastroenterico e dell’apparato genitourinario – garantendo elevati standard di qualità nella presa in carico dei pazienti.

Le attività dei team multidisciplinari vedono la partecipazione degli specialisti dei diversi presìdi della ASL Roma 5 coinvolti nella cura dei tumori (Oncologi, Radiologi, Endoscopisti, Chirurghi, Urologi, Anatomo-Patologi) in stretta collaborazione con i Centri di Riferimento Ospedalieri quali l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata per la neoplasia mammaria, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I per le neoplasie polmonari e del tratto genitourinario e le UOC di Radioterapia Oncologica della Fondazione Campus Bio-Medico e del Policlinico Universitario di Tor Vergata.

È stato inoltre attivato di recente l’Ambulatorio Oncologico Avanzato presso l’Ospedale Arnaldo Angelucci di Subiaco, a ulteriore testimonianza del potenziamento della rete territoriale.

Le iniziative intraprese hanno determinato un notevole aumento dei pazienti oncologici che si sono rivolti alla ASL Roma 5 sia per accedere alle terapie mediche che per i trattamenti chirurgici, con un significativo incremento di numero e livello di questi ultimi.

Tra i risultati più rilevanti, si è registrata una marcata riduzione del fenomeno della migrazione passiva verso Roma e una parziale inversione di tendenza, con un numero crescente di pazienti che scelgono le strutture della ASL Roma 5 per la qualità delle cure e i ridotti tempi di attesa.

“L’attivazione della nuova Rete Oncologica rappresenta per la ASL Roma 5 un passo concreto verso una sanità più vicina al paziente, capace di rispondere ai suoi bisogni con tempestività, umanità e competenza – afferma il Direttore Generale Silvia Cavalli – Un lavoro corale basato sulla sinergia tra professionisti e strutture, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle cure oncologiche e garantire un’assistenza di qualità, riducendo tempi di attesa e spostamenti onerosi.

Un impegno che portiamo avanti con determinazione, mettendo sempre al centro la salute e la dignità della persona”.

Per ogni informazione utile, è possibile inviare una mail a ambulatoriopaco.tivoli@aslroma5.it o rivolgersi ai seguenti numeri:

UOC Oncologia PO Tivoli: 0774 316 4353 – 4553

UOC Oncologia PO Colleferro: 06 97 22 3279 – 3357