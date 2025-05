Svolta nel caso del pestaggio di due 17enni avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso nella Movida tiburtina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 23 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli annunciano di aver denunciato due 18enni – un italiano e un egiziano – per rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale nell’ambito del nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al fenomeno della movida serale nel centro cittadino.

Nel corso della serata di venerdì, i militari hanno organizzato un dispositivo mirato, che ha assicurato una presenza capillare dell’Arma nelle principali aree di aggregazione giovanile, contribuendo a garantire ordine e sicurezza pubblica.

Stando sempre al comunicato stampa, i Carabinieri sono prontamente intervenuti a Largo Cesare Battisti, per una rissa, durante la quale alcuni giovani sono stati aggrediti da coetanei che si sono poi dati alla fuga alla vista delle pattuglie.

L’intervento tempestivo ha consentito di fermare un 18enne di origine egiziana, denunciato a piede libero per i reati di rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sono tuttora in corso indagini, supportate dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, per identificare gli altri partecipanti.

In un secondo episodio, avvenuto alcune ore dopo in via Sant’Andrea, i militari sono intervenuti a seguito di segnalazioni per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica.

Sul posto è stato identificato un altro 18enne, anch’egli denunciato. Durante l’accompagnamento in caserma, il giovane avrebbe opposto resistenza, provocando lievi lesioni a un Carabiniere: per tali fatti è scattata una seconda denuncia, sempre a piede libero, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel medesimo servizio cinque persone, di età compresa tra i 24 e i 46 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di droga per uso personale.

Nei loro confronti è stata anche applicata la prevista sanzione amministrativa.

Nel complesso, il servizio ha portato all’identificazione di 45 persone, al controllo di 40 veicoli, e alla contestazione di 3 violazioni al Codice della Strada.