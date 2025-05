FIANO ROMANO – Elezioni 2025, sfida a 3 per la carica di sindaco

Oggi, domenica 24 maggio – dalle 7 alle ore 23 – e domani, lunedì 25 maggio – dalle ore 7 alle 15 – urne aperte per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Fiano Romano, dopo il commissariamento successivo alle dimissioni rassegnate il 12 dicembre 2024 da parte di nove consiglieri comunali, cinque dei quali della maggioranza del sindaco sfiduciato Davide Santonastaso decaduto dopo soli tre anni di governo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A sfidarsi per lo scranno da sindaco sono Davide Santonastaso, che si ricandida come civico, l’ex sindaco di Fiano Romano Ottorino Ferilli candidato del Centrosinistra e l’imprenditore agricolo Riccardo Milozzi per il Centrodestra.

LE LISTE A SOSTEGNO DI OTTORINO FERILLI

Ottorino Ferilli è sostenuto da una coalizione composta dal Partito Democratico e da 4 liste civiche: ‘Democrazia e Partecipazione’, ‘Crescere Insieme’, ‘Moderati’ e ‘Orizzonti Comuni’.

Oggi Ferilli è il candidato del Centrosinistra, ma nel 2021 sostenne Davide Santonastaso, all’epoca suo vicesindaco uscente, riuscendo ad andare oltre la spaccatura nel Centrosinistra locale e superando la coalizione di Nicola Santarelli, sostenuta dal Partito Democratico.

Lista n. 1 Partito Democratico

ULIANA PALADINI

NICOLA SANTARELLI

SIMONE MANCO

SARA CAPRIOLI

VERONICA DI GIAMPIETRO

FRANCO FERILLI

CALOGERO FERRARA

MARIANO MAGGI

SALVATORE MANGANIELLO

DUMITRU MOLDOVAN

ALESSANDRO PALELLI

NICHOLAS PANCI

LUCA PATRUNO

RAFFAELLA SALERNO

ALESSANDRA SCARCELLA

DELIA TEODORA URDA

Lista n. 2 Orizzonti Comuni

ANDREA DE FABIIS

DANIELE CAPRI

ANDREA COLASANTI EMILIANI

ALESSANDRA DI GIAMBERARDINO

CARMELO ALTOMONTE

MARCO MAURELLI

ROMINA MASSUCCI

MARIANNA NARDECCHIA

ROSANNA PANICCIA

SUSANNA PAOLI

FABIO PETRAUSKAS

MARTA SCARINCI

SARA TONETTI

TERESA TROIANI

BRUNA VITERI

Lista n. 3 Moderati per Ottorino Ferilli

MAURO D’AMBROGIO

EMANUELA FALVO

AURORA BONOMO

VINCENZO CONTRISTANO

RICCARDO CUCCO

ANTONELLA FRASCA

SIMONA GOVERNATORI

MICHELE GREGORACI

CARLA MARCHETTINI

CRISTIAN PLACIDI

DANIELE RANFI

MONICA SCONGIAFORNO

GIAMPIETRO TOSONI

GIANLUCA VITALE

Lista n. 4 Democrazia e Partecipazione

FLAMINIA CANIGGIA

MARTINA D’EGIDIO

ADALBERTO FEDERICI

OLGA GORDEEVA

VITTORIA IANNUCCELLI

GIULIA JAFARI

FRANCESCO LUCARELLI

BARBARA OLIVARI

VANESSA PANICCIA

AMILCARE PRIMUCCI

RINALDO RENZI

MARCO RINALDI

PRIMO SPARNACCI

ION STEAVU detto “NELLO”

CARLO TOZZI

CLARISSA VAGNINI

Lista n. 5 Crescere Insieme

ANDREA ALONZI

CESARE CALABRINI

MARIA LAURA COLA

PATRIZIA DEL VACCHIO detta “DEL VASCO”

ALESSIO ENEI

PAOLO FERRARI

FATIMA MASUCCI

ALDO ONORI

EDIA PEZZOLA

RENZO RICCI

RACHELE ROSSETTI

LEILA SORRENTO

JACOPO TIDEI

MARIO TURCHETTI

EMI VAGNINI

GIUSEPPE ZEFFIRO

LE LISTE A SOSTEGNO DI DAVIDE SANTONASTASO

Davide Santonastaso si ricandida convinto di poter bissare il successo ottenuto alle elezioni del 2021 sarà sostenuto dalle liste civiche ‘Fiano 2030’ e ‘SìAmo Fiano’.

Lista n. 6 Fiano 2030

MATTIA GIANFELICE

GINA LUCIANI

FRANCESCA STANGONI

FRANCESCO ABATERUSSO

PAOLO CAPELLI

MARIA LORIANA CICCARELLI

ANGELA DI BARTOLOMEO

LEONARDO DI DONATO

AUGUSTO DI GIORGI

KEVIN DI LUCA

ANNALISA LEONE

CASSANDRA MILAZZO

MARCELLO POLIMENO

LUCIA ROBERTI

RICCARDO SANGERMANO

MICHELA TUCCINI

Lista n. 7 SìAmo Fiano

STEFANIA CAVATERRA

FABIO FERRARI POCOLERI

LUCIANA FERRERI

TATIANA LOLLI

LAURA MENCARELLI

BRUNO MENICHELLI

MASSIMO MILANI

VALENTINA PANGALOZZI

ALESSANDRO QUINTILIANI

ROBERTO RENZI

LAURA RUTILI

SOLIDEA SCARAFONI

TIZIANA TABOSSI

ANDREA TAMBURELLI LANZARA DI PIETRAGAVINA

GABRIO URSINI

SANDRO ZAPPI

LE LISTE A SOSTEGNO DI RICCARDO MILOZZI

Il terzo candidato sindaco è l’imprenditore agricolo Riccardo Milozzi sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia in quanto Forza Italia non presenta la lista.

Lista n. 8 Lega

VINCENZO POMILI

RICCARDO D’EGIDIO

ALESSIO DI GIORGI

STEFANO ANTONELLI

SANDRO CALABRINI

FRANCESCO COSENTINO

FEDERICO MONTANA LAMPO

MARTA GATTUSO

CHIARA BRIGNOLA

CINZIA SALOMONE

SILVIA MELONE TOSA

VALENTINA CAVALLI

ASSUNTA CESARI

EVA GUADAGNO

TONINO CIANFONI

Lista n. 9 Fratelli d’Italia

FRANCESCO MONTIROLI

SONIA ADRIANI

ALESSANDRO ALIBRANDI

MARIA LAURA BRUNELLI

STEFANO EVANGELISTI

MONICA MAZZARIELLO

GIOVANNI PAOLETTI

DOMENICO PASSAFARO

DONATELLA PEZZOLA

CONCETTA RAPITÀ

ALESSANDRO RINALDI

NATALIA SCENNA

ANTONIO UCCULA

RICCARDO ZINGARETTI