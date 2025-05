GUIDONIA – Alla scuola “Garibaldi” i talenti musicali crescono in coro

Nell’ambito del progetto “Crescere in coro”, voluto dal professor Giuseppe Borzì con la collaborazione preziosa della professoressa Tufano, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Setteville di Guidonia hanno avuto modo di partecipare a due importanti momenti di crescita musicale e culturale svolti nel mese di maggio.

Il giovane coro, composto da circa 30 elementi, è al suo quarto anno di attività ed è costantemente coinvolto in eventi che permettono di mostrare i risultati raggiunti durante le numerose prove settimanali alle quali i giovani coristi partecipano sempre con costanza ed impegno.

La prima esibizione si è svolta in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale di Palombara Sabina il 20 maggio. In questa occasione i due istituti, guidati rispettivamente dai Dirigenti Scolastici Luca Santella e Tiziana Stellato, si sono uniti per dar vita ad un concerto di voci e strumenti in cui entrambe le compagini hanno mostrato il risultato di un anno di lungo lavoro e di studio.

Oltre ai brani che ogni gruppo ha eseguito individualmente, particolarmente coinvolgenti sono stati quelli d’insieme e che hanno annoverato dei pezzi molto famosi come il celeberrimo brano “Oh happy day” o “The lion sleeping tonight”, con tanto di imitazione dei suoni della giungla.

Il secondo appuntamento, invece, si è svolto presso l’Istituto Comprensivo 1 di Alatri, guidato dalla Dirigente Scolastica Rossella Veglianti, in seno alla rassegna “Scuola in musica” che ogni anno questo istituto organizza per dar voce alle scuole ad indirizzo musicale o semplicemente a tutti quei progetti che vedono i ragazzi coinvolti nell’affascinante mondo dei suoni.

Ad Alatri i ragazzi del coro hanno potuto eseguire dei brani tratti dal repertorio di musica profana (Un poquito cantas, Tourdion), di musica jazz e spiritual (Hallo Django, Five hundred miles) e di colonne sonore (Vois sur ton chemin dal film Les choristes) riscuotendo consensi unanimi.

La giornata si è poi conclusa con una visita guidata all’acropoli della città ed alla sua cattedrale dove i ragazzi hanno potuto ammirare la bellissima statua di San Sisto patrono della città, tour offerto dall’organizzazione della rassegna.

“Un particolare ringraziamento – dice il preside Luca Santella – va ai genitori degli alunni coinvolti che sono sempre stati disponibili alla collaborazione con i docenti organizzatori ed al dirigente scolastico che ha costantemente incoraggiato questi importanti momenti di crescita e di aggregazione per i giovani studenti di Setteville”.