Quando era in stato di alterazione, lui assumeva comportamenti aggressivi e violenti anche davanti al loro bambino. E’ andata avanti così fino a quando lei ha trovato la forza di denunciarlo.

Per questo ieri, martedì 27 maggio, il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado un 62enne italiano a tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni della moglie, una donna italiana di 52 anni.

Il Collegio presieduto da Rosamaria Mesiti – a latere le giudici Teresa Antonella Garcea e Maria Grazia Patrizi – ha condiviso la ricostruzione della Procura e condannato l’imputato alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, la vicenda si consuma a Villanova di Guidonia ed emerge il 4 ottobre 2023.

Quel giorno, dopo l’ennesima aggressione, la donna – costituitasi parte civile nel processo – allerta il Numero Unico per le Emergenze 112 e sul posto interviene una volante della Polizia di Stato.

Agli agenti la 52enne racconta che il marito l’ha appena afferrata per il collo, le ha lanciato delle tegole riposte in giardino insultandola e si è allontanato.

Poi lui le telefona e la minaccia: “Mo che arrivo a casa te ammazzo – dice sapendo della chiamata al 112 – hai chiamato le guardie, a me non me ne frega un ca…o, io ti ammazzo ugualmente, io ti scanno”.

A quel punto la 52enne racconta gli anni da incubo vissuti in silenzio, sopraffatta dal marito, anche a causa dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

A dire della moglie, l’uomo avrebbe mantenuto una condotta aggressiva e violenta, l’avrebbe picchiata, minacciata e ingiuriata ripetutamente.

Ma non solo.

Nella denuncia la donna racconta di essere insultata abitualmente, strattonata per le braccia durante le discussioni, presa per il collo anche davanti al figlio, spintonata e sbattuta sul divano quando era incinta.

Inoltre il marito non avrebbe contribuito alle spese della famiglia, a volte si allontanava da casa senza dare notizie, e quando era alterato sbatteva gli oggetti per fare rumore e spaventare la donna.

Il Tribunale ha condannato l’imputato al risarcimento danni alla moglie da liquidarsi in sede civile e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 5 mila euro.

All’uomo sono state infine addebitate le spese processuali e quelle di costituzioni di parte civile sostenute dalla moglie pari a complessivi 1576 euro.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 60 giorni.