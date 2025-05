GUIDONIA – Maratonina di San Luigi, corsa di solidarietà per le vittime di pedofilia

Domenica 1 Giugno si svolgerà la XII edizione della Maratonina San Luigi, gara competitiva per podisti tesserati organizzata dalla omonima associazione presieduta da Paolo Terrone e dedicata alla memoria di Gianni D’Angelilli, un podista amico degli organizzatori recentemente scomparso.

Domenica la Maratonina di San Luigi per podisti e la Camminata per amatori

Patrocinata dal Comune di Guidonia Montecelio e sponsorizzata dal cementificio Buzzi Unicem e da numerose attività commerciali e imprenditoriali tra cui il supermercato Todis di via De Curtis, la Maratonina sarà la terza tappa del Circuito RUN, circuito di gare podistiche della Zona nord est di Roma, su un percorso di 10,1 chilometri.

Alcuni membri dell’Associazione Maratonina San Luigi di Guidonia

Contemporaneamente si svolgerà anche la Camminata da 5 chilometri per gli amatori aperta a tutti.

La “Maratonina di San Luigi” è una iniziativa benefica il ricavato della quale, al netto delle spese, verrà devoluto all’associazione “No Child ABUSE”, unica realtà in Italia che si interessa di sensibilizzare l’opinione pubblica verso gli abusi sui minori, ed offre supporto a chi fosse stato oggetto di abusi garantendo anonimato.

Nelle precedenti edizioni sono stati finanziati i progetti di altre associazioni locali, come “Mattoni di Gioia”, i Gruppi Scout “Guidonia 1”, “Guidonia 2” e “Guidonia 3”, “Pag Alcyone”, “La Forcella Onlus”, “Volontario per Te”, “Casetta Lauretana”, “Gabbiano Laborioso”, “Cieli Azzurri” e “Villaggio Povera Gente”.

Sopra e sotto, i vincitori della precedente edizione della Maratonina

La gara partirà alle ore 9 ed arriverà, transitandovi, presso lo stabilimento Buzzi Unicem, che con i suoi ampi spazi e giardini curati offre una eccezionale location per ospitare l’evento e permetterà ai podisti di godere dell’opportunità di condurre buona parte del percorso all’interno dell’Aeroporto Militare.

Percorrere il lungo viale alberato che costeggia la ferrovia ed i ruderi di quella che un tempo fu la Direzione Superiore Studi ed Esperienze, poter osservare quella che era la Vasca Idrodinamica e la Galleria del vento, poter correre sulla pista di volo inclinata di 7 gradi sarà una esperienza unica.

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE PAOLO TERRONE: “UNITI PER LE VITTIME DI PEDOFILIA”

Il Presidente dell’Associazione “Maratonina San Luigi” Paolo Terrone

“Tutto questo – spiega il Presidente dell’Associazione “Maratonina San Luigi” Paolo Terrone – ci è stato consentito grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Direttore di Stabilimento Ingegner Pellino e del Comandante del 60° Stormo Colonnello Pilota Antonio Angelo Russo .

Grazie anche all’Amministrazione comunale, che da sempre sostiene questa manifestazione, ed al fattivo contributo della Polizia Locale è stato possibile migliorare il percorso di gara per renderlo più veloce ed al tempo stesso avere il minimo impatto sulla viabilità cittadina”.

“Questo evento, ormai divenuto tradizionale per Guidonia, ci vede nuovamente impegnati nel coniugare sport, senso di appartenenza alla città e solidarietà – prosegue il Presidente Paolo Terrone – Ormai da anni il ricavato della manifestazione, al netto dei costi, viene devoluto in beneficenza ad associazioni locali, a nostro avviso, meritevoli di sostegno arrivando a destinare circa 10.000 euro per le ultime manifestazioni.

Quest’anno sosterremo anche l’associazione No Child ABUSE unica realtà in Italia che si interessa di sensibilizzare l’opinione pubblica verso gli abusi sui minori, ed offre supporto a chi fosse stato oggetto di abusi garantendo anonimato.

Vogliamo sostenere chi deve urlare lo sdegno per l’abuso di minori, un’associazione che sia da un lato una sponda per chi deve trasformarsi da vittima di abuso a sopravvissuto e dall’altro sia un polo di formazione che aiuti genitori e figli a leggere il pericolo fin dai primi segnali prevenendo l’abuso.

Noi ci siamo e vorremmo che, a nome di tutti coloro che collaborano alla riuscita di questo evento, ci fossero tanti partecipanti ad alzare la voce”.

IL SINDACO DI GUIDONIA MAURO LOMBARDO: “MOMENTO DI GRANDE AGGREGAZIONE DELLA COMUNITA’”

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo

“La Maratonina di San Luigi – ha detto il sindaco Mauro Lombardo – è un evento che da 11 anni unisce sport, comunità e solidarietà.

Con profonda gratitudine, ringrazio gli organizzatori che con impegno, passione e dedizione hanno trasformato questa manifestazione in un momento di grande partecipazione e aggregazione della nostra comunità.

La Maratonina di San Luigi rinsalda il legame inscindibile della Città con l’Arma Azzurra attraverso un percorso che anche quest’anno unisce la Città con l’aeroporto militare Alfredo Barbieri”, ispira e promuove valori, pure etici, fondamentali”.

IL COLONNELLO RUSSO, COMANDANTE DEL 60° STORMO, AI PODISTI: “LA VERA VINCITRICE E’ LA SOLIDARIETA’”

Il Colonnello Pilota Antonio Angelo Russo il giorno del suo insediamento a Guidonia

“Cari partecipanti, è con grande entusiasmo che il 60° Stormo “Arturo Ferrarin” ospiterà un tratto della Maratonina di San Luigi 2025.

Vi diamo il benvenuto!”, è il messaggio del Colonnello Pilota Antonio Angelo Russo, Comandante dell’Aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia.

“Attraversare l’Aeroporto Militare, tra i ruderi di quella che un tempo fu la Direzione Superiore Studi ed Esperienze (DSSE), rappresenta un’occasione unica da condividere insieme: questo luogo, ricco di una storia di orgoglio e tradizione, dove l’Arma Azzurra ha mosso i primi passi ed ha accolto vicende di sacrificio e dedizione, è la cornice ideale per un evento che va oltre la semplice manifestazione sportiva.

La pista di volo, su cui i nostri piloti si addestrano con passione, diventa il palcoscenico di un evento che non solo promuove la salute fisica e mentale, ma rinsalda il legame tra cittadini e Aeronautica Militare: correre su di essa significa entrare in contatto con la storia vivente di uomini e donne che con determinazione e spirito di squadra operano quotidianamente al servizio del Paese”.

“Sarà una gara, vincerà chi arriverà primo! – conclude il Colonnello Pilota Antonio Russo –… ma la grande attenzione rivolta ai temi del sociale da parte dell’Organizzazione, ha già determinato la vera vincitrice che sarà la Solidarietà nei confronti dei più deboli, cui verrà devoluto il ricavato: non sarà solo una prova di resistenza, ma un atto di partecipazione attiva alla vita della nostra comunità.

Che sia un momento di festa, di celebrazione della nostra storia e della nostra identità, un’invocazione al senso di solidarietà tra i cittadini del territorio di Guidonia Montecelio e all’indissolubile legame con l’Aeroporto Militare”.