CAPENA – Rapina al tir carico di pellami: assolti i tre presunti autori

Era sospettati di far parte di una banda specializzata negli assalti ai camion, ma in dieci anni di processo di prove in aula non ne sono arrivate.

Per questo ieri, mercoledì 28, il Tribunale di Tivoli ha assolto dall’accusa di rapina aggravata per non aver commesso il fatto Fabio C. 33 anni di Volla, in provincia di Napoli, il fratello Emanuele C., di 39 anni, e Pasquale A., 42enne napoletano attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale per altra causa.

Il Collegio presieduto da Nicola Di Grazia – a latere i giudici Sergio Umbriano e Matteo Petrolati – ha riconosciuto la completa estraneità degli imputati ai fatti contestati.

Secondo la ricostruzione della Procura di Tivoli, il 9 ottobre 2014 i tre avrebbero fatto parte di un commando che mise a segno una rapina a Capena ai danni di un tir che trasportava articoli di pelletteria.

Di notte la banda assaltò l’autotreno Renault mentre era in sosta in una piazzola e sorprese nel sonno il conducente, un 61enne italiano originario della provincia di Avellino.

Infranto il finestrino, i tre immobilizzarono il camionista minacciandolo di morte per ottenere il codice di sblocco del motore.

A quel punto, abbandonarono il 61enne nelle campagne di Capena e si impossessarono del camion e del semirimorchio carico di pellami e raggiunsero un deposito di Acerra.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 60 giorni.