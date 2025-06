La Città Metropolitana di Roma Capitale ha espresso il diniego al rilascio di autorizzazione per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi ubicato in Via di Cervara, all’estrema periferia Est di Roma.

Lo stabilisce la determina numero 2183 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, martedì 3 giugno dalla dirigente del Servizio Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata Maria Zagari.

Con l’atto viene negato il permesso alla “Eco Transfer Srl”, azienda leader dei servizi ambientali possibili ed ecosostenibili nata nel 1971.

Il 3 agosto 2023 la società aveva presentato domanda per l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi, ottenendo pareri non favorevoli da parte degli Enti preposti, quali Asl Roma 2, Regione Lazio e Roma Capitale.

Nei confronti del diniego la “Eco Transfer Srl” potrà proporre ricorso al Tar del Lazio entro 60 giorni dall’avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.