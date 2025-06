TIVOLI – E’ malato, si abbatte l’olmo di piazza Domenico Tani

Il Comune di Tivoli informa che domani, giovedì 5 giugno, presso il sito di Piazza Domenico Tani verrà eseguito l’intervento di abbattimento dell’alberatura esistente e di messa a dimora di un nuovo esemplare di Olmo.

“L’intervento – si legge in una nota di Palazzo San Bernardino – fatte le dovute verifiche tecniche, attraverso indagine morfofisiologica dello stato vegetativo e fitosanitario dell’esemplare esistente presente in Piazza Domenico Tani, si è reso necessario per le evidenti problematiche relative alla sede di impianto, ai conflitti con gli edifici circostanti e alla forte asimmetria.

Vista la storicità del luogo, legata anche alla specie in questione (la piazza fu chiamata anche “Piazza dell’Olmo”) si è optato per la messa a dimora della medesima specie privilegiando cultivar resistenti alla grafiosi e con minor sviluppo.