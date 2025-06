Il Comune di Guidonia Montecelio intende verificare la manifestazione di interesse, da parte di Associazioni di Promozione Sociale (APS), per la gestione del Centro Sociale Anziani di piazza dei Pini al Bivio di Guidonia (CLICCA E LEGGI LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE).

Il Centro Sociale Anziani di piazza dei Pini al Bivio di Guidonia

L’avviso pubblico prevede che le APS interessate facciano pervenire la domanda al Comune di Guidonia Montecelio a mezzo P.E.C. o consegnata all’Ufficio Protocollo in Piazza Giacomo Matteotti entro e non oltre le ore 12 del 13 giugno 2025.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre tale termine.

La gestione del Centro Anziani sarà affidata ad una Associazione di Promozione Sociale, attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle Linee Guida emanate a tal proposito dalla Regione Lazio.

Gli statuti delle APS che manifesteranno interesse dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell’iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Mario Dante, presidente della APS “La Magnolia” ormai sciolta

Il bando fa seguito alla comunicazione inviata al Comune il 21 maggio scorso da Mario Dante, il presidente della APS “La Magnolia”, che ha annunciato lo scioglimento dell’Associazione di Promozione Sociale, per cui è risolta di diritto anche la convenzione stipulata il 23 giugno 2023 dal Comune con l’APS per la gestione del centro anziani del Bivio.

Vale la pena ricordare che il Consiglio Direttivo del Centro Anziani comunale del Bivio di Guidonia era stato rinnovato a seguito delle elezioni tenutesi il 30 novembre 2022 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quell’occasione con 52 voti fu eletto Presidente Mario Dante, oggi 72 anni ex tecnico di laboratorio, per la seconda volta alla guida del Centro Anziani dopo un’esperienza nel lontano 2011.

Con lo scioglimento della Associazione di Promozione Sociale “La Magnolia”, il Comune di ritrova a dover reperire con urgenza una APS idonea alla gestione del Centro Anziani di Piazza dei Pini per garantirne la riapertura e la piena operatività, in quanto l’attuale inattività del centro comporta una carenza dei servizi socio-aggregativi per la popolazione anziana del territorio, con ricadute negative sul benessere, sull’inclusione sociale e sulla prevenzione dell’isolamento.