FIANO ROMANO – Elezioni 2025, ballottaggio Ferilli-Santonastaso: chi sarà il nuovo sindaco?

A Fiano Romano urne aperte oggi, domenica 8 Giugno, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì̀ 9 Giugno, dalle 7 alle ore 15 per l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale.

Il turno di ballottaggio propone la sfida elettorale tra ex sindaci e ex amici Ottorino Ferilli e Davide Santonastaso, protagonisti al primo turno di un testa a testa sorprendente (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La tornata del 25 e 26 maggio scorso è finita infatti con una differenza di appena 23 voti a favore del candidato sindaco del Centrosinistra Ottorino Ferilli sul primo cittadino uscente, il “civico” Davide Santonastaso che di Ferilli fu il vice dal 2016 al 2021.

Ottorino Ferilli è sostenuto dal Partito Democratico e da 4 liste civiche

Il risultato delle urne di due settimane fa ha registrato 2.853 preferenze – pari al 40,56% – per Ferilli, sostenuto da una coalizione composta dal Partito Democratico e dalle liste civiche ‘Democrazia e Partecipazione’, ‘Crescere Insieme’, ‘Moderati’ e ‘Orizzonti Comuni’.

Davide Santonastaso è sostenuto da due liste civiche

Sono stati invece 2.830 – 40,23% – i voti per Davide Santonastaso, sostenuto dalle liste civiche ‘Fiano 2030’ e ‘SìAmo Fiano’. Un vero successo, considerato che il 12 dicembre 2024 nove consiglieri comunali, cinque dei quali della sua maggioranza, si erano dimessi sfiduciandolo dopo soli tre anni di governo e determinando il commissariamento successivo del Comune ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

l’imprenditore agricolo Riccardo Milozzi è sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia

Nel paese di tradizione “rossa” il candidato sindaco del Centrodestra Riccardo Milozzi non ha avuto molte chance: l’imprenditore agricolo, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia in quanto Forza Italia non presenta la lista, non è andato oltre i 1.351 voti pari al 19,21% delle preferenze totali.

In paese molti si chiedono se il Centrodestra farà da spettatore oppure sosterrà uno dei due candidati: la partita è appena iniziata.