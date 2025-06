Un campo da basket all’aperto nel Centro urbano di Mentana.

Così venerdì 30 maggio con la delibera numero 97 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti ha dato il via libera all’opera prevista in via Luigi Sturzo.

Col provvedimento l’amministrazione incarica come Responsabile Unico del Progetto l’Ingegner Federico Vittori, Dirigente dell’Area Tecnica.

Già il 14 dicembre 2024 l’ingegner Pierluigi Canestrella, ex dirigente dell’Ufficio tecnico aveva deciso di esternalizzare la redazione del progetto di fattibilità tecnico economico, affidando l’incarico ad un professionista per la realizzazione dell’impianto sportivo in Via Luigi Sturzo.

Dalla delibera numero 97 emerge che l’opera risulta di importo stimato inferiore ai 150 mila euro.

Il campo di basket rientra nelle opere di riqualificazione e valorizzazione del Centro urbano della città di Mentana, aumentandone la dignità qualitativa mediante il recupero di alcune infrastrutture pubbliche quali strade e piazze pedonali e spazi naturali.