FIANO ROMANO – Elezioni 2025, è ballottaggio Ferilli-Santonastaso

E’ finita con un testa a testa tra ex sindaci, ex amici ed ex compagni di partito la sfida elettorale a Fiano Romano.

Ci sono 23 voti a separare il candidato sindaco del Centrosinistra Ottorino Ferilli dal primo cittadino uscente, il “civico” Davide Santonastaso che di Ferilli fu il vice dal 2016 al 2021.

Sarà il turno di ballottaggio previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno a indicare il nome del prossimo sindaco della città.

Ottorino Ferilli è sostenuto dal Partito Democratico e da 4 liste civiche

Il risultato delle urne registra 2.853 preferenze – pari al 40,56% – per Ferilli, sostenuto da una coalizione composta dal Partito Democratico e dalle liste civiche ‘Democrazia e Partecipazione’, ‘Crescere Insieme’, ‘Moderati’ e ‘Orizzonti Comuni’.

Davide Santonastaso è sostenuto da due liste civiche

Sono invece 2.830 – 40,23% – i voti per Davide Santonastaso, sostenuto dalle liste civiche ‘Fiano 2030’ e ‘SìAmo Fiano’. Un vero successo, considerato che il 12 dicembre 2024 nove consiglieri comunali, cinque dei quali della sua maggioranza, si erano dimessi sfiduciandolo dopo soli tre anni di governo e determinando il commissariamento successivo del Comune (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

l’imprenditore agricolo Riccardo Milozzi è sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia

Nel paese di tradizione “rossa” il candidato sindaco del Centrodestra Riccardo Milozzi non ha avuto molte chance: l’imprenditore agricolo, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia in quanto Forza Italia non presenta la lista, non è andato oltre i 1.351 voti pari al 19,21% delle preferenze totali.

Su 12.227 elettori tra domenica 25 e lunedì 26 maggio si sono presentati alle urne per votare in 7.164 (58,59%).

Schede nulle: 109 – Schede bianche: 21 – Schede contestate: 0.