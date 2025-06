Pentecoste al Pantheon: pioggia di petali e biker tiburtini in servizio d’onore

Ieri, domenica 8 giugno, una cascata di petali rossi ha nuovamente segnato la solennità della Pentecoste al Pantheon, in una delle celebrazioni più suggestive dell’anno liturgico nella Capitale.

Come da tradizione, al termine della Santa Messa, i Vigili del Fuoco hanno fatto cadere dall’oculo della cupola migliaia di petali di rosa, simbolo dello Spirito Santo disceso sugli apostoli.

La cerimonia si è svolta nella basilica di Santa Maria ad Martyres – l’antico Pantheon romano – con una liturgia che fonde elementi antichi e moderni in un contesto carico di spiritualità e storia. L’edificio, costruito come tempio pagano e consacrato al culto cristiano nel VII secolo, si conferma ancora oggi luogo di incontro tra memoria e fede.

A garantire l’ordine e la sicurezza tra i numerosi fedeli presenti, ancora una volta, gli “MPM GENS”, storico motoclub tiburtino ormai presenza fissa dell’evento.

Invitati come ospiti d’onore, i biker hanno svolto anche funzioni di servizio d’ordine, ricevendo, anche quest’anno, apprezzamento da parte dell’organizzazione e dei partecipanti.

Il connubio tra liturgia solenne e spirito motociclistico è un valore aggiunto per l’intera manifestazione.

Con i loro gilet distintivi e un comportamento impeccabile, i membri del club hanno rappresentato un esempio concreto di collaborazione civica e presenza attiva nelle manifestazioni religiose e culturali della città.

“Non è la prima volta che partecipiamo, ormai è una tradizione che ci rende orgogliosi – ha dichiarato uno dei responsabili degli MPM GENS –. Essere qui non solo come spettatori ma come parte del servizio è un onore che portiamo nel cuore”.

Il rito dei petali, preparato con cura dai Vigili del Fuoco che raggiungono la sommità della cupola alta oltre 40 metri, ha chiuso la celebrazione tra commozione, silenzio e scatti fotografici.

Una liturgia che, ogni anno, rinnova la fede e il senso di appartenenza di chi vi partecipa, confermando la Messa di Pentecoste al Pantheon come un appuntamento irrinunciabile per la Roma spirituale e popolare.