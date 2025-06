GUIDONIA - Al Distretto sanitario come in sauna: l’aria condizionata è fuori uso

“Siamo stati in ambulatorio e non si respira, qualche paziente è stato anche colto da malore per il gran caldo. E’ inammissibile una situazione del genere all’interno di una struttura sanitaria pubblica”.

E’ la segnalazione giunta stamane, lunedì 9 giugno, alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv da parte di alcuni utenti del Distretto Sanitario di Guidonia.

Stando alle prime informazioni raccolte, è fuori uso l’impianto dell’aria condizionata e per questo il complesso sanitario di via dei Castagni ha assunto le sembianze della sauna.

Pare che il motore dell’impianto sia irrimediabilmente danneggiato da almeno un anno e finora sarebbe stato sostituito con un motore a noleggio.

Che fine ha fatto il motore preso in affitto?

Possibile che la Asl Roma 5 non abbia pagato le rate – o lo abbia fatto in ritardo – e che per questo la ditta fornitrice lo abbia ritirato lasciando il Distretto in balìa delle temperature roventi di stagione?

Per chiarire la situazione è stata contattata telefonicamente la Direzione, gli addetti alla segreteria hanno comunicato che il Direttore del Distretto Sanitario, la Dottoressa Stefania Salvati, sarà presente soltanto dalla prossima settimana.