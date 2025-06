TIVOLI – “Ecco cosa ho fatto nei miei primi 365 giorni”

Dal Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, riceviamo e pubblichiamo:

“Esattamente un anno fa, i Tiburtini hanno scelto di voltare pagina.

La vittoria non è stata personale, né esclusiva di una parte politica: è stata la vittoria di una Tivoli che ha deciso di credere nel cambiamento, nella competenza e nella volontà di ripartire davvero.

In questi primi 365 giorni da Sindaco, insieme alla mia giunta e ai consiglieri di maggioranza che la sostengono, abbiamo affrontato sfide complesse e avviato un percorso che, giorno dopo giorno, comincia a dare frutti visibili.

Abbiamo dato nuovo impulso al comparto sanitario, con la riapertura del nostro Ospedale e con l’approvazione del piano di fattibilità del Nuovo Ospedale Tiburtino, per offrire servizi più vicini e più efficienti ai nostri Concittadini.

Abbiamo restituito decoro urbano a tante zone della città che da anni versavano nel degrado e stiamo procedendo con un cronoprogramma che possa garantire vivibilità in tutto il territorio comunale. La sicurezza e la legalità sono tornate ad essere priorità concrete e quotidiane, grazie al lavoro congiunto con le Forze dell’Ordine e la disposizione di ordinanze in grado di assicurare la tutela del benessere degli abitanti.

Abbiamo investito nella cultura, nello sport, negli eventi, nel sociale, nell’urbanistica e nei lavori pubblici, realizzando i progetti finanziati dal PNRR e mettendo in programma importanti opere per la Città. Abbiamo rimesso Tivoli al centro, ascoltando i bisogni delle famiglie, dei giovani, degli anziani, dei commercianti, dei quartieri. Lo abbiamo fatto con spirito di servizio, senza mai dimenticare lo slogan che ci ha accompagnato fin dall’inizio: Tivoli riparte.

Ogni passo avanti è stato possibile grazie a uomini e donne competenti che non si sono mai tirati indietro di fronte alle sfide che quotidianamente hanno dovuto affrontare. Voglio ringraziare pubblicamente tutti i Consiglieri comunali della maggioranza, gli Assessori e gli Incaricati del Sindaco che lavorano in silenzio ogni giorno con impegno, spesso dietro le quinte, con concretezza ed umiltà. Un ringraziamento va anche a tutti i dirigenti e dipendenti comunali che in questi mesi hanno dato dimostrazione della loro diligenza al servizio dei Cittadini.

Il mio grazie va anche a tutti coloro che, in questi mesi, si sono interfacciati con l’Amministrazione: istituzioni, forze dell’ordine, scuole, associazioni, parrocchie, comitati di quartiere.

La nostra Tivoli è tornata ad essere protagonista anche a livello Nazionale ed Internazionale. Ogni confronto, ogni proposta, ogni collaborazione ha rappresentato un tassello importante in questo anno di lavoro.

Tanto è stato fatto, ma tanto resta da fare. Tivoli ha imboccato la strada giusta, e la percorreremo insieme, passo dopo passo, con concretezza, serietà e rispetto per l’impegno preso davanti ai cittadini.

La fiducia che ci avete accordato un anno fa è una responsabilità che sentiamo ogni giorno e faremo di tutto per continuare a meritarcela”.