‘Malaysia through my lens’: i luoghi, la cultura e il cibo della Malesia

Centosettanta foto, due anni, ininterrotti, di lavoro.

La Malesia raccontata nel suo ventre più profondo, quello più autentico, lontano dai luccichii del turismo di massa. Due anni intensi, appassionati, un’affascinante carrellata di immagini di vita quotidiana di uno dei paesi più straordinari dell’Asia.

Un evento imperdibile. Uno slideshow immersivo, in collaborazione con l’Ambasciata della Malesia, grazie al quale entrare nella sua cultura, assaporare i cibi tipici (sarà offerto un buffet), conoscerne le località meno ‘sponsorizzate’ grazie alla presenza dell’Ufficio del Turismo.

‘Malaysia through my lens’ del fotografo Stefano Romano, è un evento a tutto tondo.

Si svolgerà il 26 giugno dalle 18,30 a Officine Fotografiche (via Giuseppe Libetta, 1), luogo ormai ‘cult’ della fotografia romana.

Laureato in Psicologia ed Estetica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, Stefano Romano ha iniziato la sua carriera come fotografo tra le comunità migranti di Roma, tenendo diverse talk fotografiche in collaborazione con le Biblioteche di Roma sui paesi che ha visitato a lungo: l’Indonesia, con viaggi annuali per dieci anni, il Bangladesh e la Malesia.

“Abbiamo deciso di allestire questo evento, in accordo con l’ambasciata malese, in coincidenza del turno di presidenza annuale della Malesia all’Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico – spiega Stefano Romano -. Fa parte, inoltre, dei tanti appuntamenti organizzati per festeggiare il 25esimo anniversario di Officine fotografiche.

I 170 scatti ripercorrono i miei due anni vissuti in Malesia nei quali ho provato a raccontare la storia, la cultura e le tradizioni di un paese ancora troppo poco conosciuto, ma affascinante, nella sua compenetrazione di culture malesi, cinesi e indiane, innervate da secoli di colonialismo portoghese, inglese e olandese”.

Stefano Romano ha pubblicato due libri in Indonesia: “Kampungku Indonesia” (Mizan, 2010) e “Sweet Light” (Mizan, 2018), ristampato in inglese in Bangladesh (Agamee Prakshani, 2020), e il libro fotografico “Saying it from the heart #USM style” (Penerbit USM, 2019) in Malesia.

A Novembre del 2020 sono usciti i libri “My Malaysian Tales” e nel 2021 “My Bangladesh Tales” (Amazon.com).

Nel 2022 “Racconti Asiatici” (Amazon.com), tradotto in indonesiano e in inglese nel 2024 dalla casa editrice Mekar Cipta Lestari con il titolo “Damba, Lara, dan Cinta”e nel 2024 “Racconti Asiatici – Seconda Serie”.

Ha insegnato nel corso “Fotografia come Mediazione Culturale” per Frontiere News – un portale di informazione e per “PiùCulture”.

Ha inoltre insegnato fotografia all’Universiti Sains Malaysia di Penang, in Malesia, dal 2018 al 2019.

Dal 2021 insegna italiano agli stranieri a Casetta Rossa, a Garbatella.