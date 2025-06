“Signori si parte”, su La7 è protagonista l’impresa ferroviaria “Ma Group”

C.S. MA Group, impresa ferroviaria eccellenza della Regione Lazio, protagonista del programma tv “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia” in onda su LA7

MA Group, impresa ferroviaria con base operativa nel Lazio e riferimento nel settore della manutenzione e innovazione ferroviaria in tutta Italia, sarà protagonista di una delle puntate del nuovo programma televisivo dal titolo “SIGNORI SI PARTE– Treni storici in giro per l’Italia”, in onda su LA7 la Domenica alle ore 11:45, a partire da Domenica 29 Giugno 2025.

Il programma tv è stato realizzato dalla società di produzione cinematografica e televisiva di Roma “DirAmare”, con a capo la giornalista e conduttrice Stefania Capobianco.

“SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia” punta dritto al cuore dell’Italia, riscoprendo, attraverso il fascino dei treni d’epoca della Fondazione FS Italiane, molti dei quali restaurati proprio da MA Group: borghi, paesaggi e linee ferroviarie ma anche eccellenze regionali che diventano motore di cultura, innovazione e sostenibilità.

“Per MA Group – afferma Gianpaolo Pranzetti, direttore generale – il coinvolgimento in “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, è un’occasione per valorizzare il nostro know-how tecnico e il nostro legame con il territorio, avvicinando coloro che sono incuriositi dal mondo ferroviario che necessita però di essere raccontato attraverso un linguaggio leggero e accessibile a tutti, come quello televisivo”.

Fiore all’occhiello dei diversi progetti portati avanti da MA Group è quello del nuovo Orient Express, battezzato OE – Nostalgie di Istanbul, un treno di 18 carrozze che sarà nuovamente sui binari grazie ai lavori di restauro e ammodernamento da parte del gruppo.

L’orgoglio, come sottolinea lo stesso Pranzetti durante una delle puntate di “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, è che tutti i lavori saranno concentrati in Italia, a riprova del fatto che il Made in Italy ha la forza di competere con i mercati europei e internazionali.

E allora non ci resta che attendere la messa in onda per assaporare un viaggio narrativo tra i binari d’Italia, scoprendo un’Italia nascosta, autentica, osservata da carrozze d’epoca e raccontata da chi ogni giorno lavora per tenere viva questa rete straordinaria, come le imprese laziali che ne sono parte attiva.