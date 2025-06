GUIDONIA – Via Casal Bianco, cercasi progettista della rotatoria da 800 mila euro

Il Comune di Guidonia Montecelio ha avviato l’iter per la progettazione di una rotatoria a Colle Fiorito, che prevede l’eliminazione dell’attuale impianto semaforico sulla Strada Provinciale 28 bis e via Rosata.

L’incrocio tra via Rosata e via Casal Bianco: a sinistra, come è oggi e a destra come sarà

Oggi, lunedì 16 giugno, il settore Lavori pubblici ha pubblicato la manifestazione di interesse – CLICCA E LEGGI LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – per la ricerca di professionisti esterni abilitati all’esercizio della professione interessati ad essere invitati/contattati nell’ambito della procedura di affidamento dei servizi tecnici in oggetto “Studio di Fattibilità Tecnica economica – Progettazione esecutiva – Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e Regolare esecuzione per la realizzazione della Nuova rotatoria a Colle Fiorito (Incrocio sp 28b – via Rosata)“.

L’intersezione di via Casal Bianco e via Rosata, la strada principale del quartiere di Colle Fiorito di Guidonia

L’infrastruttura sarà realizzata grazie ad un finanziamento di 800.000 euro stanziato a dicembre 2024 dal Governo nella Legge di Bilancio 2026 e consentirà di migliorare significativamente la circolazione in questo tratto stradale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il semaforo di via Rosata per immettersi in via Casal Bianco

Secondo l’inteto dell’amministrazione, si tratta di un intervento quanto mai necessario, che comporterà una diminuzione del traffico da e per Roma nelle ore di punta e renderà più sicuro un tratto di strada dove, molto spesso, si verificano incidenti stradali e dove si registrano continue, quotidiane, violazioni al Codice della Strada da parte di quanti superano la corsia di marcia degli automobilisti diretti a Guidonia per immettersi in quella che consente di svoltare a Colle Fiorito per poi, molto pericolosamente, con il semaforo verde, immettersi nuovamente sull’altra corsia.

Secondo la tempistica prevista, l’opera potrebbe essere posta in gara d’appalto entro il 2026, dando così avvio alla fase operativa del progetto.