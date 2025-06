TIVOLI – Riapre il Parco Termale, sconto del 20% ai residenti

Sono aperte le iscrizioni agli stages estivi termali per minori presso le Terme “Acque Albule” di Tivoli Terme. L’iniziativa è rivolta ai bambini e ragazzi residenti nel Comune, di età compresa tra i 4 e i 13 anni.

Sono disponibili 60 posti. In caso di domande superiori al numero previsto, si procederà con una graduatoria basata sul valore ISEE minorenni. Le quote di partecipazione variano da 50 a 120 euro settimanali in base al reddito.