“Dall’8 maggio non viene raccolta l’immondizia, ma tutti continuano a buttare i rifiuti ed è diventata una succursale di Malagrotta”.

La segnalazione alla redazione di Tiburno.Tv arriva da via Radiciotti, a Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli, ed è firmata da Mariadele Rossi, presidentessa del locale Centro anziani.

La pensionata risiede nel cosiddetto Consorzio Valletta, un complesso di 12 stabili da 9 appartamenti ciascuno per un totale di almeno 300 persone, tra il civico 11 e 23 di Via Radiciotti.

“Perché Asa non ritira la spazzatura?”, è la domanda posta da Mariadele Rossi che ha inviato al giornale la fotografia attestante la situazione attuale: nel cortile condominiale decine e decine di sacchi di vari colori sui quali gli operatori Asa e gli ispettori ambientali hanno già affisso gli adesivi indicanti rifiuti non differenziati.

“La fotografia evidenzia che si tratta di rifiuti mescolati per cui i residenti devono bonificare a spese loro – spiega l’ingegner Francesco Girardi, amministratore unico di Asa, la municipalizzata della raccolta rifiuti – Gli utenti hanno utilizzato sacchi neri e opachi non conformi, lasciando i bidoncini su strada anziché presso le singole scale condominiali contrariamente al regolamento del Comune.

Dopo gli adesivi gialli e rossi sui primi sacchi, è stata inoltrata la segnalazione a condomini e amministratori per cui sono intervenute le guardie ambientali che hanno spiegato le regole della raccolta differenziata.

Per colpa di pochi riottosi al cambiamento l’intero complesso dovrà rivolgersi a ditte specializzate per lo smaltimento e la bonifica dei rifiuti. Nel frattempo informerò la Asl per le azioni derivanti al disturbo all’igiene pubblica”.