GUIDONIA – Albero spezzato da vento e pioggia in viale Roma

Paura oggi pomeriggio, martedì 17 giugno, in viale Roma a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a causa del violento nubifragio abbattutosi sulla provincia un albero è stato spezzato all’altezza della Tenuta Sant’Antonio, meglio nota come Villa Cornetto: la corsia in direzione via tiburtina è invasa dai tronchi.

Non ci sarebbero feriti.

Sul posto i volontari della Protezione civile “Valle Aniene Associati” intervenuti anche in via del Barco per la caduta di un altro albero.