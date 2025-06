Si chiama “Birdland Hotel”, è una struttura ricettiva molto apprezzata a Castelnuovo di Porto di proprietà dell’imprenditore e musicista Carlo Mezzano, meglio noto per essere il marito della celebre showgirl degli anni ’70, Minnie Minoprio.

Carlo Mezzano insieme alla moglie Minnie Minoprio, celebre showgirl degli anni ’70

Oggi, martedì 17 giugno, il 76enne imprenditore è riuscito a spuntarla sul comune di Castelnuovo di Porto e a ottenere il diritto alla restituzione degli oneri concessori versati più di vent’anni fa per 16 condoni edilizi del Bed & Breakfast richiesti e mai concessi.

La vicenda emerge dalla sentenza numero 11816 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata oggi dal Tar del Lazio.

I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato nel 2021 dall’imprenditore – rappresentato dagli avvocati Paola Conticiani, Federico Tedeschini e Angelo Caliendo – e condannato il Comune al pagamento della somma di euro 11.748,60, oltre gli interessi legali sulla stessa maturati a far data dal 30 luglio 2018 fino a quella dell’effettivo soddisfo.

Sopra e sotto, alcune immagini del “Birdland Hotel” di Castelnuovo di Porto

Tutto l’iter amministrativo era iniziato il 27 febbraio 2004, giorno in cui Carlo Mezzano depositò in Comune sedici richieste in sanatoria relative ad abusi edilizi commessi, riguardanti altrettante unità immobiliari ricomprese in tre fabbricati realizzate nella immensa tenuta di via del Pascolo.

Contestualmente al deposito delle domande di sanatoria, il Comune richiese il pagamento di sedici bollettini postali dell’importo di 56,90 euro ciascuno, per la disamina della pratica di condono con un esborso totale di 910 euro e 40 centesimi, nonché delle sanzioni e degli oneri concessori, per un totale di 97.311 euro e 32 centesimi.

Tuttavia il primo settembre 2008 il Comune di Castelnuovo di Porto rigettò le sedici istanze di condono edilizio, per cui Mezzano diffidò l’Ente a restituire i soldi.

Fu tutto inutile.

Così il 30 luglio 2018 l’imprenditore presentò ricorso al Tribunale di Tivoli per farsi rimborsare i 97.311,32.

Richiesta rigettata il 23 dicembre 2020 per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Il Comune di Castelnuovo di Porto non si è costituito in giudizio davanti al Tar che ha accolto la richiesta di risarcimento del marito della soubrette Minnie Minoprio.

In una memoria presentata a maggio 2023 l’imprenditore ha dichiarato di aver preso atto che la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di sanzione in sede di condono edilizio deve essere presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, quantificate rispettivamente in 69.914 euro per la quota statale e in 6.991,40 per la quota regionale.