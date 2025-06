GUIDONIA – Guerra all’alcol: la Polizia Locale multa due minimarket

Qualora dovessero incorrere in una nuova sanzione, l’importo si raddoppierebbe e comporterebbe anche la segnalazione al Questore per l’applicazione della misura della sospensione dell’attività.

Nella tarda serata di mercoledì 18 giugno la Polizia Locale di Guidonia Montecelio ha elevato sanzioni amministrative, ciascuna dell’importo di 2.500 euro, a due minimarket di Guidonia per violazione dell’Ordinanza sindacale che prevede la chiusura delle attività di vendita alle ore 21:00 ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

I Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli hanno adottato anche quest’anno, come nel 2024, due Ordinanze congiunte per garantire, complessivamente, una maggiore sicurezza urbana ai loro comuni, territorialmente confinanti.

I Sindaci Mauro Lombardo e Marco Innocenzi, sempre nel 2024, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per il controllo congiunto delle rispettive Polizie Locali che si è rivelato particolarmente efficace in termini operativi.

Le misure in vigore prevedono la chiusura obbligatoria degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.

È, inoltre, vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 21:00 alle ore 07:00, con l’eccezione del servizio al tavolo e al banco con bicchieri in vetro.

Il divieto più esteso riguarda il consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, vietato dalle ore 18:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie di 2.500 euro per le violazioni ordinarie e dell’importo da 500 a 5.000 euro per quelle più gravi, con la possibilità di sospensione dell’attività commerciale in caso di recidiva.